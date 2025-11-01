Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci hastaneye başvurdu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri yemekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 lise öğrencisi tedavinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri yemekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 lise öğrencisi tedavinin ardından taburcu edildi.

        Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, okul dışından sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrenciler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

        Tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerin ardından taburcu edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söz konusu işletmeye giderek numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da 30 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Aydın'da 30 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Aydın'da "şap hastalığı" nedeniyle 34 mahalle karantinaya alındı
        Aydın'da "şap hastalığı" nedeniyle 34 mahalle karantinaya alındı
        Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        AK Parti'li Ercan: Gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen belediyecili...
        AK Parti'li Ercan: Gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen belediyecili...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:
        2 aylık eşini öldüren sanık, tahliyesine yapılan itirazla yeniden gözaltına...
        2 aylık eşini öldüren sanık, tahliyesine yapılan itirazla yeniden gözaltına...