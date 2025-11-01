Nazilli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci hastaneye başvurdu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri yemekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 lise öğrencisi tedavinin ardından taburcu edildi.
Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, okul dışından sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrenciler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söz konusu işletmeye giderek numune aldı.
