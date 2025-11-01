Habertürk
        Aydın'da mahalleliden dev çınar ağacı için tescil isteği

        Aydın'da mahalleliden dev çınar ağacı için tescil isteği

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar, 12 metre genişliğindeki dev çınar ağacının tescillenmesini istiyor.

        Giriş: 01.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:51
        Aydın'da mahalleliden dev çınar ağacı için tescil isteği
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar, 12 metre genişliğindeki dev çınar ağacının tescillenmesini istiyor.

        Karahallı Mahallesi'nin Böğürtlenlik mevkisinde tarihe tanıklık eden çınar ağacı, 12 metre gövde kalınlığı, 9 metre iç genişliğiyle dikkati çekiyor.

        Mahalle Muhtarı Ersun Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın iç kısmının son dönemde kimliği belirsiz kişilerce yakılması sonrası zarar gördüğünü söyledi.

        Ağacın koruma altına alınması ve yaş tespiti yapılması gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Tarihi çınarımızda kimlik çalışması yapılmasını ve korunmasını istiyoruz. Bizler gördük, yarın torunlarımızın da görmesini istiyoruz. Bölge halkımız için bir yaşam alanı olmuş burası. Yağmurlu günlerde büyüklerimiz buraya sığınırmış, dinlenirmiş. 15-20 kişi alabilecek genişlikte, 9 metre genişliğinde. Bu ağacın zarar görmemesi ve yaşaması için tescil edilerek anıt ağaç yapılmasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

