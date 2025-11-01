Aydın'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinde mezuniyet heyecanı

Aydın'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören 59 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Aydın Sorumlusu Mesut Altunkaynak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mezun olan gençlerin 3 yıl önce bu kapıdan heyecanla girdiğini aktaran Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Bugün ise buradan kendi robotunu tasarlamış, kendi kodunu yazmış, yapay zekanın temellerini kavramış, bir projeyi baştan sona yönetebilme kabiliyetini kazanmış genç mühendis adayları olarak ayrılıyorsunuz. Bu uzun soluklu maratonda bizlere desteğini esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yerel yönetimlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin de konuşma yaptığı programda daha sonra diploma alan gençler kep atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.