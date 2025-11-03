Söke'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile araçtaki Orhan Y. ve Muhammed Enes U. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen sondaj makinesi yüklü kamyon, Sazlı Mahallesi'ndeki konut inşaat alanında devrildi.

