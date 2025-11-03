Söke'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen sondaj makinesi yüklü kamyon, Sazlı Mahallesi'ndeki konut inşaat alanında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Orhan Y. ve Muhammed Enes U. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
