        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 4 kişi mantardan zehirlendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:42
        Aydın'da 4 kişi mantardan zehirlendi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

