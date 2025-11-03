Aydın'da 4 kişi mantardan zehirlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
