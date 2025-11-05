Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, pazar yerinde çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö'lü pazar yerinde çalıştığı sırada yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
