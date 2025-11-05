Bozdoğan'da evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, atıl haldeki ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çarşı Mahallesi'nde kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürdü.
