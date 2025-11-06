Aydın polisi firari hükümlüyü Denizli'de yakaladı
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari Denizli'de yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 43 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürülecek.
