        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:31
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Turan Mahallesi'ndeki tekel bayisinde işletme sahibi Ş.D. ile arkadaşı F.K. arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K, Ş.D'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan F.K ise polislerce evinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

