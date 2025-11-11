Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencisi, arkadaşlarının evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

        11.11.2025 - 21:36
        Aydın'da üniversite öğrencisi, arkadaşlarının evinde ölü bulundu
        Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün (20) hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

        Genç kızın cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürüldü.

        İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.

        Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

        Şengül'ün ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu öğrenildi.

