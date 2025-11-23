Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çocuğun kullandığı hafif ticari aracın lokantaya girmesi güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi sonucu iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:04
        Aydın'da çocuğun kullandığı hafif ticari aracın lokantaya girmesi güvenlik kamerasında
        Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi sonucu iş yerinde hasar oluştu.

        E.E.C. (15) idaresindeki 09 ACE 562 plakalı hafif ticari araç, Ata Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.B. yönetimindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından bir lokantaya girdi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinden kaçmaya çalışan E.E.C, vatandaşlarca yakalandı.

        E.E.C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        İş yerinde hasar oluştu.

        Kaza, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

