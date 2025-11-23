Aydın'da çocuğun kullandığı hafif ticari aracın lokantaya girmesi güvenlik kamerasında
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi sonucu iş yerinde hasar oluştu.
E.E.C. (15) idaresindeki 09 ACE 562 plakalı hafif ticari araç, Ata Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.B. yönetimindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından bir lokantaya girdi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan E.E.C, vatandaşlarca yakalandı.
E.E.C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
İş yerinde hasar oluştu.
Kaza, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
