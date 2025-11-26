İncirliova'da mahalle sakinlerinden CHP'ye "yatırım" tepkisi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, mahallelerine yapılacak altyapı yatırımlarının Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubunca engellenmeye çalışıldığını öne süren vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.

Sandıklı Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, "Ey CHP grubu, hizmete engel olmayın. Kısır siyaset değil altyapı istiyoruz", "Sandıklı'nın sesini duy, yatırımı engelleme", "Hizmete engel olanı biz de engelleriz" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Fazlı Kurşunlu, mahallelerinde yapılacak altyapı yatırımlarına ilişkin Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü garantörlüğünde İller Bankası'ndan kredi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubunca engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Bunun siyaset değil bir engelleme olduğunu ifade eden Kurşunlu, "Kendi egolarınız ve ikbal beklentileriniz için vatandaşa hizmet verilmesini engellemek siyaset değil vatandaşa yapılan bir eziyettir." dedi.

Kurşunlu, yatırımların engellenmesi durumunda CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacaklarını kaydetti.