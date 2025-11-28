Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Azap Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde bulunan Azap Gölü'nün çoğu kısmı kuraklık nedeniyle kurudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azap Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde bulunan Azap Gölü'nün çoğu kısmı kuraklık nedeniyle kurudu.

        Milattan Sonra (MS) 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'ne kıyısı olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve akkuyruklu kartal başta olmak üzere yaklaşık 30 kuş türü ile saz kedilerine ev sahipliği yapıyor.

        Doğa fotoğrafçılarına kartpostallık kareler sunan, amatör balıkçıların da uğrak yeri olan göl, son dönemde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

        İklim değişikliğine bağlı yağışların azalmasından dolayı gölün çoğunda sular çekildi.

        Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine, Azap Gölü'nün Aydın'ın en büyük tatlı su gölü olduğunu söyledi.

        Sürücü, yaklaşık 320 hektarlık alana sahip gölün 2007 yılında benzer nedenle tamamen kuruduğunu anımsattı.

        Yağışların azlığından gölün büyük bir kısmında suların tamamen çekildiğini vurgulayan Sürücü, şunları kaydetti:

        "Azap Gölü, kuşlar için çok önemli bir alan. Hemen her gün nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar Azap Gölü'ne gelerek beslenmelerini gerçekleştirmektedir. Geçenlerde Milli Parklar İl Müdürlüğü, burada 250 tepeli pelikan tespit etti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı gölün büyük bölümü kurudu. Göldeki az miktardaki suda kuşlar ve tatlı su canlıları yaşam mücadelesi veriyor."

        Yeşilköy Mahallesi sakinlerinden İsmail Girer de kuraklık nedeniyle gölün kuruduğunu, sudaki canlıların can çekiştiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Aydın'da nakliye dolandırıcılığında 4 tutuklama
        Aydın'da nakliye dolandırıcılığında 4 tutuklama
        Yenipazar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Yenipazar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Koçarlı'da toplu tüketim yerleri kontrol edildi
        Koçarlı'da toplu tüketim yerleri kontrol edildi
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Havuz Kafe'de 4 çeşit yemek 75 TL
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Havuz Kafe'de 4 çeşit yemek 75 TL
        Koçarlı Belediyesi Sosyal Hizmet Destek Ekibi ihtiyaç sahiplerinin yanında...
        Koçarlı Belediyesi Sosyal Hizmet Destek Ekibi ihtiyaç sahiplerinin yanında...
        Buharkent'te Cuma trafiğine duba düzenlemesi
        Buharkent'te Cuma trafiğine duba düzenlemesi