        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:19
        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin benzerini tasarlayıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyale el konuldu.

        Zanlıların araç satış firmalarının internet sitelerinin benzerini yaparak ön satış için kapora aldıkları ve bu yöntemle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

