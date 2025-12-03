Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Vali Yakup Canbolat, engelli bireylerin ihtiyaçları, beklentileri ve hayata katılım süreçlerinde yaşadığı sorunların toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Her zaman engellilerin yanında olduklarına dikkati çeken Canbolat, "Hayatın her alanında başarılarıyla öne çıkan, sabır ve azimleriyle toplumumuza örnek olan özel gereksinimli bireylerimiz bizler için birer ilham kaynağıdır. Onlara sunduğumuz her destek, insan onuruna verilen değerin ve toplumsal vicdanın en somut göstergesidir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ise eğitimden istihdama rehabilitasyondan sosyal hayata kadar birçok alandaki hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından müdürlüğe bağlı merkezlerde eğitim gören engelli bireyler halk oyunu gösterisi sundu, şarkı söyledi.