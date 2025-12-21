Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Beliz Başkır, Bilge Paşa, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Tikhomirova, Seher Aksoy, Kobzar, İlarya Zararsız, Mijatovic, Nisan Barut)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Plummer, Maglio)
Setler: 12-25, 22-25, 20-25
Süre: 85 dakika
AYDIN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.