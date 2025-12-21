Habertürk
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:00
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Beliz Başkır, Bilge Paşa, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Tikhomirova, Seher Aksoy, Kobzar, İlarya Zararsız, Mijatovic, Nisan Barut)

        Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Plummer, Maglio)

        Setler: 12-25, 22-25, 20-25

        Süre: 85 dakika

        AYDIN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

