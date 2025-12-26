Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Mustafa A. idaresindeki 09 AG 453 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Gamze Öztaş'ın kullandığı 09 ANS 062 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Leylanur Altan yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
