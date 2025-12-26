Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:44 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:44
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Mustafa A. idaresindeki 09 AG 453 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Gamze Öztaş'ın kullandığı 09 ANS 062 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Leylanur Altan yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

