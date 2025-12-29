Habertürk
        Aydın'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.12.2025 - 00:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:36
        Aydın'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 09 ADK 644 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Mağazalar mevkisinde yol kenarında bir akaryakıt istasyonunun reklam panosunun yer aldığı beton duvara çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.K, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kazanın sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

