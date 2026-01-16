Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kurdukları sanal arkadaşlık sitelerinde mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirip şantaj yapan suç örgütüne yönelik Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinde şüphelilerin hesaplarında 226 milyon 455 bin 794 liralık hareketlilik olduğunun belirlendiği kaydedildi.

