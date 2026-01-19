Habertürk
        Aydın'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:32
        Aydın'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Ataeymir Mahallesi'nde D.S. idaresindeki 35 FV 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

        Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A, H.S, Ç.S.S. ve Ç.K.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

