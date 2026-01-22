Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME Aydın'da sağanak etkili oldu

        Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:24
        GÜNCELLEME Aydın'da sağanak etkili oldu
        Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Söke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı.

        Söke-Ağaçlı yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar suyun içinde kaldı. Güllübahçe Mahallesi'ndeki dere taştı.

        Söke-Sazlı kara yolunda ise su seviyesinin artması nedeniyle trafik akışı durdu.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

        Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kuşadası ilçesinde ise Davutlar Mahallesi'nde park halindeki bazı araçların suda sürüklendiği görüldü.

        Sürüklenen araçlar çekiciyle kaldırıldı.

        Davutlar Mahallesi'ndeki termal bir otelin bahçesi ve zemin katını su bastı. Otelde konaklayan müşteriler, üst katlara yönlendirildi.

        Otel müşterilerinden Metin Tekmen, çıkmak için hazırlık yaparken otelin su bastığını bundan dolayı eşyalarını alamadığını söyledi.

        Cemal Kuş ise "Oteli su bastığında saunadaydım, arka taraftan suların geldiğini gördüm. Yağmur zaten şiddetli yağıyordu. Görevliler, bizleri üst katlara yönlendirdi. Dere taşınca park halindeki arabamız sürüklendi." ifadelerini kullandı.

        SSK Sitesi ile 6102 Sokak'taki evleri su bastı.

        Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

        Evi su basan vatandaşlardan Yunus Tosun, "Burada 21 ev var, hepsini su bastı. İnsanlar mağdur oldu. Komşumuzun ikisi yaşlıydı, damadı onları zor kurtardı." dedi.

        - Denizin rengi değişti

        Öte yandan yağmur sularının denize akmasından dolayı suyun rengi değişti. O anlar dron ile kaydedildi.

        AFAD, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Germencik ilçesi Ortaklar-Çamlık kara yolunda da su birikintileri oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

