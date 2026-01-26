Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:11
        GÜNCELLEME - Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Nurettin Aslıhan, üvey oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aslıhan'ın tartışma sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

        Gözaltına alınan S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.






