Aydın'da çöp kamyonetiyle çarpışan motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp kamyoneti ile motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Y.A. idaresindeki Nazilli Belediyesine ait 09 NB 784 plakalı çöp kamyoneti, Ordu Caddesi'nde Ramazan S. (60) yönetimindeki 09 AAK 534 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile motosikletteki eşi Fatma (51) ve 6 yaşındaki kızı Zehra S. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çöp kamyoneti sürücüsü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

