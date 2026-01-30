Aydın'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında edinilen bilgi üzerine şüpheli E.D'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

