        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:01
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çantasında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında edinilen bilgi üzerine şüpheli E.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin çantasında yapılan aramada 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

