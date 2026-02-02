Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi

        Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak Aydın Ovası'nın can damarı Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesini yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak Aydın Ovası'nın can damarı Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesini yükseltti.

        Kuraklık nedeniyle geçen yaz bazı bölümleri kuruyan nehir, kent genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak sayesinde yatağını doldurdu.

        Nehrin Efeler-Çine ilçeleri arasındaki bölümünde gazetecilere açıklama yapan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sağanakla birlikte kentteki barajlar ve nehirlerdeki su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

        Büyük Menderes'in çiftçi için çok önemli olduğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Bu şekilde olması bizim eski günlerimizi hatırlatıyor. Gerçekten bu son derece sevindirici. Bu tabloyu özlemişiz. İnşallah sonraki yıllarda da buna benzer tablolarla karşılaşırız. Yazın bu su tamamen çekilmişti, nehirde bir damla su yoktu. Ama bugün itibarıyla baktığımızda, son derece dolmuş ve hatta taşkın olabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Bu durum çiftçilerimizi, üreticilerimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kendirlioğlu, evsel ve endüstriyel atıkların nehirdeki canlı yaşamını tehdit ettiğini sözlerine ekledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Aydın'da suya gömülen minibüsteki yolcuların kurtarılma görüntüleri ortaya...
        Aydın'da suya gömülen minibüsteki yolcuların kurtarılma görüntüleri ortaya...
        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca öldü
        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca öldü
        Büyükşehir'den vatandaşlara kandil helvası
        Büyükşehir'den vatandaşlara kandil helvası
        Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e yükseldi
        Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e yükseldi
        Efeler'den sağanak yağışa hızlı müdahale
        Efeler'den sağanak yağışa hızlı müdahale
        Doğaseverler Arapapıştı'da trekking etkinliğinde buluştu
        Doğaseverler Arapapıştı'da trekking etkinliğinde buluştu