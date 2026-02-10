Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Aydın'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Bugün bu ülkede doğan her bir evladımız, her bir çocuğumuz dünyanın en gelişmiş ülkesiyle kıyaslanabilir bir sağlık güvencesine sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Aydın'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Bugün bu ülkede doğan her bir evladımız, her bir çocuğumuz dünyanın en gelişmiş ülkesiyle kıyaslanabilir bir sağlık güvencesine sahip." dedi.

        Yerebakan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında Aydınlı olan merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı.

        İl Danışma Meclislerini sadece sıradan veya belirli aralıklarla yapılan bir araya gelme toplantıları gibi görmenin doğru olmadığını belirten Yerebakan, buraların teşkilatın nabzının attığı, milletin sesinin duyulduğu yerler olduğunu söyledi.

        Sahaya çıktıklarında insanların önce derdini anlatacak bir yüz aradığına dikkati çeken Yerebakan, "Sonra güveneceği bir sesi duymak istiyor. Sonra da 'ben yalnız değilim' hissini yaşamak istiyor. İşte siyaset tam olarak bu hissin adıdır. Kuru cümlelerden ziyade temasla, süreklilikle, vefayla kurulan bir güven hattıdır siyaset." dedi.

        Sadece hizmet üretmediklerini, hep birlikte güven inşa ettiklerini vurgulayan Yerebakan, günümüzde insanların "milletin yanında en çok kim var?" sorusunun cevabını aradığını, bundan dolayı teşkilatların önemli olduğunu belirtti.

        - "Sağlık, aslında milletin yarın duygusudur"

        Sağlık konusuna da değinen Yerebakan, şöyle devam etti:

        "Sağlık, bir annenin gece çocuğunun ateşini ölçerken içinden geçen endişenin olduğunu unutmayalım. Bir yaşlının 'ilacımı zamanında alabilecek miyim' diye düşüncesidir. Bir gencin 'acaba bu ülkede benim de yarınım var mı?' sorusunun arkasında saklıdır. Yani sağlık aslında milletin yarın duygusudur. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çeyrek asra uzanan siyaset yolculuğunda AK Parti'miz işte bu yarın duygusunu büyütmüştür. Türkiye sağlıkta tarihinin en büyük dönüşümünü yaşamıştır. Bu alanda geliştirdiğimiz politikalar sadece bir hizmet planı olarak tasarlanıp gerçekleştirilmedi. Yaşayanların tecrübeleriyle anlattığı o eski günlere dönmemek üzere yeni bir çağın adeta açılışını sağlayan bir dönüşümü gerçekleştirdik. Toplumsal güven planlarından biri olarak inşa ettiğimiz en önemli başlıklardan biri olmuştur sağlık bizim için. Bugün bu ülkede doğan her bir evladımız, her bir çocuğumuz dünyanın en gelişmiş ülkesiyle kıyaslanabilir bir sağlık güvencesine sahip."

        Sağlığın yalnızca binalarla veya cihazlarla tanımlanamayacağına işaret eden Yerebakan, "Sağlık güvenle tamamlanır diyoruz. Vatandaşın 'benim başım sıkıştığında devletim yanımda' diyebilmesiyle ancak tamamlayabiliriz sağlığı. İşte bu güçlü kurulan altyapının üzerine şimdi bir kat daha çıkma zamanıdır. Burada günümüzün ihtiyacı olan sağlık yatırımlarına bir taraftan devam ederken şefkati, teması ve yerel duyarlılığı da daha fazla büyütme zamanı." diye konuştu.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaptıkları ve yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

        Çerçioğlu, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e de destek verdiğini söyledi.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye çok önemli hizmetler yaptığını, bunların en önemlilerinden birinin de sağlık alanındaki yatırımlar olduğunu ifade etti.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve eski milletvekilleri de katıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Tıra arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Tıra arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Aydın'da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Aydın'da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Söke'de öğrencilere afet ve iklim değişikliği farkındalığı
        Söke'de öğrencilere afet ve iklim değişikliği farkındalığı
        Kuşadası'nda evde dönüşüm Ege Mahallesi'nde başladı
        Kuşadası'nda evde dönüşüm Ege Mahallesi'nde başladı
        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da 400 milyon liralık yol yatırımında ilk kazma vuruldu
        Aydın'da 400 milyon liralık yol yatırımında ilk kazma vuruldu