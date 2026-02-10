Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
P.A. idaresindeki 09 ALF 137 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 34 VK 2367 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.