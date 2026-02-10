Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Aydın merkezli 6 ilde, yurt dışı için vize başvurusu yapan kişileri kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:14
        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydın, İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

        Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Şüphelilerin, yurt dışına gitmek için vize başvurusu yapanların yönlendirildiği resmi internet sitelerinin sahtesini yaptıkları, bunlar üzerinden iletişime geçtikleri kişilerden vize ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

        Zanlıların bu yöntemle şimdiye kadar 1 milyon 692 bin liralık gelir elde ettikleri öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

