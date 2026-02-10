Canlı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:39 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:39
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Seher Aksoy, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)


        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ndiaye, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Edwards)


        Setler: 25-23, 22-25, 23-25, 21-25

        Süre: 142 dakika





        AYDIN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

