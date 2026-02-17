Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasına ilişkin istinafta karar çıktı

        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin istinafta 5 sanık hakkında karar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:53 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasına ilişkin istinafta karar çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin istinafta 5 sanık hakkında karar çıktı.

        İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya asansör kazasında hayatını kaybeden Ertaş'ın babası Akın Ertaş, annesi Serpil Ertaş ile ailesi ve arkadaşları katıldı.

        Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Söz verilen anne Ertaş, sanıklara ilk derece mahkemesinde verilen cezaları az bulduklarını belirtti.

        Baba Ertaş ise yeniden yargılama sonrasında verilecek cezaların, caydırıcı olması yönünde temennide bulunarak, şöyle konuştu:

        "Kızımız geri gelmeyecek ancak verilecek cezanın caydırıcı olmasını istiyoruz. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının başına gelebilir. Bu sanıkların ellerinde kızımın kanı var. Bu sanıkların 'olası kastla' yargılanması gerekiyor. Sanıklara ilk derece mahkemesince yapılan indirimde de yüce mahkeme, sanıkların geleceğini düşünürken bizi neden düşünmüyor."

        Duruşmada sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Suçun "bilinçli taksirle" işlenmesinden dolayı ceza 9 yıla çıkarıldı. Sanığın cezasında "takdiri indirim" yapılarak 7 yıl 6 aya indirildi.

        Montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 3'er yıl hapis cezası verildi. "Takdiri indirim" uygulanan cezalar 2 yıl 6 aya indirildi. Elektrik mühendisi Nuri M'nin beraat kararı ise değişmedi.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

        Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Temmuz 2024'te yapılan karar duruşmasında sanıklardan asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B'ye "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, 2 yıl meslekten menedilmişti.

        Montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. hakkında ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş, hükmün ardından tahliye edilmiş, elektrik mühendisi Nuri M. ise beraat etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Nazilli'de anne ve çocuklara sağlıklı yaşam desteği
        Nazilli'de anne ve çocuklara sağlıklı yaşam desteği
        Ramazan ayı öncesinde Aydın'da gıda denetimi
        Ramazan ayı öncesinde Aydın'da gıda denetimi
        Söke'deki okul projesiyle finale kaldı
        Söke'deki okul projesiyle finale kaldı
        Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı
        Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı
        Kuşadası'nda firari hükümlü yakalandı
        Kuşadası'nda firari hükümlü yakalandı
        Yüzlerce makaron ele geçirildi
        Yüzlerce makaron ele geçirildi