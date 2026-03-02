Canlı
        Aydın'da av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın'da av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 02:38
        Aydın'da av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Atburgazı Mahallesi sakinleri, meydanda Serhat Budak'ın (15) av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

        Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

