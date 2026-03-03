Canlı
        Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin toplamak için gittiği dağlık alanda düşerek ayağını kıran kadın ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:27
        Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin toplamak için gittiği dağlık alanda düşerek ayağını kıran kadın ekiplerce kurtarıldı.


        Alınan bilgiye göre, zeytin toplamak için Akçakaya Mahallesi'nde dağlık alandaki bahçeye giden Ayşe Avari (39) düşerek ayağını kırdı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik ekip sevk edildi.

        Araçla ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı kadını kurtardı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

