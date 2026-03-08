Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz karşılığında borç verdikleri mağdurlara tehdit ve silah zoruyla çek ve senet imzalattıkları, bu belgeler üzerinden icra takibi başlatarak haciz yoluyla lüks araç ve taşınmazlara el koydukları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 SIM kart, senet, tefecilik konulu sözleşme, 75 boş senet ve 3 bin 900 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

        Benzer Haberler

        Nazilli Kaymakamı Kan, fabrikalarda kadın işçilerle buluştu
        Nazilli Kaymakamı Kan, fabrikalarda kadın işçilerle buluştu
        Aydın'da 'Kara Defter' çetesine operasyon: 4 tutuklama
        Aydın'da 'Kara Defter' çetesine operasyon: 4 tutuklama
        Başkan Yetişkin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Başkan Yetişkin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Aydın'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
        Aydın'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
        Nazillili minikler matematik evi ile tanıştı
        Nazillili minikler matematik evi ile tanıştı
        Aydınlılar, Büyükşehirin iftar sofralarında buluşuyor
        Aydınlılar, Büyükşehirin iftar sofralarında buluşuyor