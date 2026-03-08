Aydın'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz karşılığında borç verdikleri mağdurlara tehdit ve silah zoruyla çek ve senet imzalattıkları, bu belgeler üzerinden icra takibi başlatarak haciz yoluyla lüks araç ve taşınmazlara el koydukları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 SIM kart, senet, tefecilik konulu sözleşme, 75 boş senet ve 3 bin 900 lira ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

