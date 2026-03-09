Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da AK Parti'li Güler'den CHP'li meclis üyelerine tepki

        Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, belediye meclisinde kredi kullanımıyla ilgili maddelere CHP'li meclis üyelerinin ret kararı vermesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:38
        Aydın'da AK Parti'li Güler'den CHP'li meclis üyelerine tepki

        Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, belediye meclisinde kredi kullanımıyla ilgili maddelere CHP'li meclis üyelerinin ret kararı vermesine tepki gösterdi.

        Belediyedeki meclis toplantısının ardından belediye önünde gazetecilere açıklama yapan Güler, CHP'li meclis üyelerinin meclis toplantısında gündeme gelen belediyenin yapılacak hizmetler için kredi kullanmasını içeren maddelere ret oyu kullandığını söyledi.

        Bu tutumun çelişkili olduğunu ifade eden Güler, "Hem hizmet istiyorlar hem de 'hayır' diye oy kullanıyorlar. AK Parti'nin duruşu, bakanlıklara olan bağlantılarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın dirayetli çalışmalarıyla biz Aydın'a gelecek olan hizmetlerin hepsini getireceğiz. Bu hizmete 'hayır' diyenleri, onları utandıracağız." diye konuştu.

        Güler'e AK Parti'li meclis üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

