Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, vatandaşlarla iftarda buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye personelleri ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlar için verilen iftara belediye personelleri de katıldı.
Burada AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem katılımcılara yemek dağıttı.
Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, "Her ramazanda zaten personelimiz ile beraber soframızı hep birlikte paylaşıyoruz. Bu yıl da devam ettik. Ben bu vesileyle tüm Aydın halkının Ramazan Bayramı'nı en içte dileklerimi kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve dünyaya barış diliyorum." ifadelerini kullandı.
