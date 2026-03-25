Aydın'da zeytin ve incir ağaçları tahrip edildi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 7 farklı bahçede incir ve zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi üzerine jandarma çalışma başlattı.
Giriş: 25.03.2026 - 16:39
Gaffarlar Mahallesi'nde farklı kişiye ait 7 bahçede zeytin ve incir ağaçları tahrip edildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda ağacın kesilmesi ya da dallarının kırılmasına ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri