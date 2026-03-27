Söke Tarım Fuarı açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım fuarının açılışı yapıldı. Söke Genç İş İnsanları Derneği öncülüğünde çarşamba pazaryerinde düzenlenen fuarda 42 firma stant açtı. Açılışta konuşan dernek başkanı Süleyman Sinan Bakırcı, fuarın önemine değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da burada olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

