Aydın'da menopoz paneli düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kadın Sağlığı ve Menopozla Yaşam Derneği (KAMEDER) tarafından "menopoz" konulu panel düzenlendi.



İlçedeki bir otelde düzenlenen panelde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Esin Oktay, Prof. Dr. Yasemin Durum Polat, Prof. Dr. Elif Aydın, Doç. Dr. Ayşe Döndü ile Dr. Leylant Ova Demirtaş ve Dr. Ayla Yıldız konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.





Panelde, ayrıca duygu durum bozuklukları, beslenme, menopoz dönemi kanserleri gibi konular hakkında bilgilendirilme yapıldı.







