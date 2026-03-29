Efeler'de devrilen ağaç binada hasara yol açtı
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen ağacın dalları bir binada hasara neden oldu.
Giriş: 29.03.2026 - 10:05
Zafer Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaç, ilçede etkili olan yağış nedeniyle devrildi. Ağacın dalları bir binanın ikinci kattaki dairesine zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
