Aydın'da nehir taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı, ulaşım aksadı

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksama yaşandı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle İncirliova-Koçarlı arasındaki Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. Taşkın suları tarım arazilerine ve iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna ulaştı. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede iş makineleriyle suyun yönünü değiştirme çalışmaları yapıyor. İncirliova-Koçarlı kara yolunda ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

