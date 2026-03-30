Aydın'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. M.A'nın kullandığı Metro Turizm'e ait 16 BRY 649 plakalı yolcu otobüsü, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde karşı yönden gelen Halil Lalecioğlu (65) yönetimindeki 09 HF 386 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Lalecioğlu, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

