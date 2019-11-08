Kuşadası Belediyesi obeziteye savaş açtı

Kuşadası Belediyesi, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi ile ücretsiz diyetisyenlik hizmeti veriyor.

Okullarda sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sporcu ve gebe beslenmesi konularında da danışmanlık hizmeti veriyor.

Kuşadası Belediyesi, çağın hastalığı olarak kabul edilen obeziteye savaş açtı. Yaz tatili boyunca çocuklara drama yoluyla sağlıklı beslenme eğitimi veren Kuşadası Belediyesi, eğitimöğretim döneminin başlaması ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmasına başladı. İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışan Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, talep eden okullarda düzenlediği seminerler aracılığıyla sağlıklı beslenme bilinci yaratıyor. Seminerlerin sonunda vücut analizleri yapılan ve ihtiyaç duyduğu tespit edilen öğrencilerin aileleri bilgilendiriliyor. Ailelerin talep etmesi halinde öğrencilerin kilo takipleri ve kontrolleri yapılıyor. Spor takımı bulunan ilk, orta ve lise dereceli tüm okullarda ise düzenlenen toplantı ve seminerler aracılığıyla öğrencilere ve velilere yönelik sporcu beslenmesi eğitimi ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi’nde görevli uzman diyetisyenler tarafından bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti veriliyor. Hizmet kapsamında başvuru yapanların vücut analizleri ve kilo takipleri yapılırken sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme de yapılıyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, obezitenin kalp, tansiyon, diyabet gibi pek çok kronik hastalığa davetiye çıkaran çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Obezite başta olmak üzere kilo ile ilgili yaşanan problemlerin önemli bir kısmının yanlış ve bilinçsiz beslenmeden kaynaklandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlıklı birey ise sağlıklı beslenme bilinci ile mümkündür. Bu nedenle beslenme alanında kulaktan dolma değil, doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Kuşadası Belediyesi olarak uzman diyetisyenlerimiz aracılığıyla hemşehrilerimize bu bilinci kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.