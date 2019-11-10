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Aydın’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aydın’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Aydın’da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Aydın Valiliği önünde konulan çelenkler ile başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletisiyle devam etti ve Atatürk’ün son mektubu okundu. Sirenlerin saat 09:05’te çalması ile birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın'da da herkes saygı duruşuna geçti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma etkinliğinde çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Efeler'deki Atatürk'ü anma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

AYDIN

10 Kasım 2019 Pazar

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