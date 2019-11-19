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Güvercin Masa büyükşehir - ilçe belediyesi ayrımını Kuşadası'nda ortadan kaldırdı

İHA

asında yetki ve sorumluluk alanında yaşanan sorun Kuşadası’nda Güvercin Masa aracılığıyla çözüme kavuştu.
Kuşadası Belediyesi’nin iletişim merkezi olan Güvercin Masa, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında bulunan konularla ilgili yapılan başvuruları da alarak ilgili birimlere iletiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında kurulan sağlıklı iletişim sayesinde sorunların çözümü hızlanırken vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirtiyor.
Kuşadası’nda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ayrımı ortadan kalktı. Kuşadası Belediyesi’nin başvuru ve iletişim merkezi olarak hizmet veren ve vatandaşlarla Kuşadası Belediyesi’nin birimleri arasında köprü görevi gören Güvercin Masa, artık Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili başvuruları da alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan konular ile ilgili vatandaşlardan gelen talepler, Güvercin Masa aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimine iletiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen taleplerin takibi yapılıyor ve vatandaşlar yine Güvercin Masa aracılığıyla bilgilendiriliyor. Aynı biçimde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ancak Kuşadası Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan başvurular da Güvercin Masa’ya iletiliyor. Yeni dönemde temizlik, fen işleri, park ve bahçeler gibi başlıca alanlarda iş birliği yaparak, koordineli çalışan Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni sistemle vatandaşa hizmet noktasında çalışmalarını her alanda ortaklaştırıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin daha çağdaş, modern ve marka bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, vatandaşa hizmette en iyiyi yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Ömer Günel, "Yeni dönemde Büyükşehir Belediyemizle güçlü iş birliklerimiz sürecek. Her alanda koordineli çalışıyoruz. En iyiyi, en doğruyu hep birlikte yaparak, ilçemize, yurttaşımıza sorunların çözüldüğü, güzel ve daha yaşanabilir bir Kuşadası oluşturmayı hedefliyoruz. Seçim sürecinde ve göreve geldiğimiz ilk günlerde hemşehrilerimize verdiğimiz bir söz vardı. Kuşadası’nda hiçbir hemşehrimiz karşılaştığı sıkıntılarda büyükşehir–ilçe belediyesi sorumluluk sahası problemi ile karşılaşmayacak demiştik. Güvercin Masa koordinasyon ekibimiz ile bu sorunu ortadan kaldırdık. İster büyükşehirin, ister ilçe belediyemizin sorumluluğunda olsun vatandaşların sorunları ile direkt biz muhatabız. Biz vatandaşımızın yüzündeki gülümsemeye talip olduk ” dedi.

AYDIN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:21
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