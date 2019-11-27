Otobüs terminalinin temizliği Kuşadası Belediyesine emanet

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışma alanına bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Otobüs Terminali’nin tüm temizlik çalışmaları Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla beraber Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Otobüs Terminali’nin temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında otobüs terminalinin giriş, çıkış yolları, otoparkı, otobüs ile minibüs bekleme peronları ve yolcu bekleme alanları süpürülerek yıkandı. Ekipler ayrıca terminal içerisinde mıntıka temizliği yaparak konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkları kaldırdı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Otobüs Terminali’nde detaylı temizlik çalışmasını haftada 2 gün gerçekleştirecek. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli bir personel her gün otobüs terminalinin rutin temizliğini yapacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda büyükşehir ile ilçe belediyesi ayrımı kalmadığının altını çizerek “Biz Büyükşehir Belediyemizle aramızda yetki alanı ayrımı gözetmiyoruz. İlçe otobüs terminalimizi bugünden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temizleyecek. Kuşadası Belediyesi de, Aydın Büyükşehir Belediyesi de Kuşadası’nı güzelleştirmek için çalışıyor” dedi.

AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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