Corendon İzmir-Avrupa uçuşlarına başlıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 1997 yılında İki Türk girişimci tarafından Hollanda’da kurulan Corendon’un temsilcileriyle bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Ömer Günel, Corendon Havayollarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek “ Bölgemizden Avrupa’ya yeni bir köprü oluşturan Corendon Havayolları ile belediyemiz arasında oluşturulan olumlu ilişkinin devam edeceğine inanıyorum. Corendon ile iş birliği içerisinde kentimizin turizm faaliyetlerine katkı sunacak projeler yürüteceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Corendon Havayolları’nın Ege Bölge Temsilcisi Emrah Yıldırım’ında aralarında bulunduğu kalabalık bir turizmci heyetle buluştu. Corendon’un turizm alanında ufku açık, yenilikçi bir firma olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Corendon turizm alanında faaliyet gösteren önemsediğimiz firmalardan biri. Kuşadası Belediyesi olarak Corendon ile her türlü iş birliğine hazırız. Bir turizmci olmasam da hayata turizmci gözüyle bakabiliyorum. Bu sebeple kentimizin ve ülkemizin turizme yönelik sorunlarını biliyorum. Turizm kenti Kuşadası’nın bizim çabalarımızla gelişeceğini ve güzelleşeceğinin sözünü veriyorum. Kentimizde çirkin betonlaşma çok fazla. Bu sebeple bir estetik kurulu oluşturduk. Binalara cephe giydirmesi yapacağız. Şehir merkezi trafiğinde tek yön uygulamasını başlatacak proje için ilk adımı yakında atacağız. Bu sayede kentimizde trafik sorunu bitmeyi hedefliyoruz. Turizm kenti kimliğine yakışan Kuşadası’nı oluşturmak en büyük hedefimiz. Kuşadası’nda sorunlar çok gözüküyor, fakat çözülmeyecek sorun yok. Corendon iş disiplinine sahip bir firma, iş ortaklığı yapacağımız projeler olacak. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Altın Güvercin Beste Yarışması’na destek oldular. Corendon’un gelecekte de sponsorluklarıyla bize destek vereceklerini biliyoruz. Corendon Havayolları’nın Mart ayında gerçekleşecek ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na katılacak turizmcilerimiz için bir uçak kaldıracağını duyduk. Bu bizi çok mutlu etti. Bizde Kuşadası Belediyesi olarak Corendon’a projelerinde destek olmaya hazırız” dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in ardından konuşan Corendon Havayollar Ege Bölge Temsilcisi Emrah Yıldırım ise “Corendon Airlines olarak ilk kez bu yaz bir uçağımızı Adnan Menderes Havalimanı’na base ederek Avrupa’dan İzmir’e direkt uçuşlar düzenlemeye başladık. Uçuşları düzenlerken İzmir’in yanı sıra çevre il ve ilçelere seyahat edebilecek yolcu potansiyelini de göz önünde bulundurduk. Haziran ayı itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın dokuz şehrine başlattığımız direkt uçuşlarımızın gördüğü yoğun talepten çok memnunuz. Avrupalı turistler son dönemde Antalya gibi popüler destinasyonlara ek olarak Kuşadası, Didim gibi alternatif tatil beldelerini de tercih ediyor. Bu coğrafyanın deniz, kum ve güneşin yanısıra; doğa, tarih, kültür, eğlence gibi turistlerin isteyeceği her şeyi bir arada sunması önemli bir ayrıntı. Biz de Corendon olarak İzmir ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile özellikle Avrupalı turist için bir cazibe merkezi olduğunun bilinciyle elimizden gelen katkıyı sunmak, 2020 yazında da meydan sayımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını arttırarak bölge turizmine büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Hedefimiz her sene İzmir’e yeni meydanlardan uçuşlar düzenlemek ve seferleri 12 ay boyunca düzenli olarak devam ettirmek” dedi.



İlk uçuşunu geçtiğimiz yaz sezonunda gerçekleştiren İzmir uçuş merkezli Corendon Havayolları’nın genel uçuş planı şöyle;

1 Kasım 2019 – 2 Nisan 2020

Köln: Salı, Cuma

Düsseldorf: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

Frankfurt: Salı, Cuma

Hannover: Perşembe, Pazar

Hamburg: Pazar Münih: Pazartesi, Cumartesi

Stuttgart: Salı, Cuma



3 Nisan – 31 Ekim 2020

Köln: Her gün

Düsseldorf: Her gün

Münih: Her gün

Münster/Osnabrück: Perşembe, Pazar

Frankfurt: Pazartesi, Salı, Cumartesi

Hannover: Çarşamba, Cumartesi

Hamburg: Çarşamba, Pazar

Nürnberg: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

Paderborn: Salı, Cuma

Stuttgart: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma

BerlinTegel: Pazartesi, Cuma

