Aydın’da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesi kapsamında Aydın’da da yetenek taramalarına başlandı.

Farklı yaş gruplarında ilkokul öğrencilerinin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya başladı.



81 il ile birlikte ilimizde de devam eden proje çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Spor Şube Müdürü Serdar Küçük uygulama ekibinden bilgi aldı.



Aydın Lisesi Spor Salonu’nda oluşturulan 8 istasyonda yeteneklerini ve süratlerini sergileyen öğrencilerin elde ettikleri süreler ve veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak Bakanlık Merkezindeki veri toplama merkezine ulaşıyor. Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecek.

AYDIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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