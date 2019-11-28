Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Aydın Kestanesinin kilogramı 14,85 – 15,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,85 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,61 TL en çok 13,61 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 9,50 TL.

AYDIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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