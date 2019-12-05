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Ünlü Sanatçı Murat Kekilli Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluştu ADÜ ve Aydın birleşti ...

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ'ın onkoloji hastalarına destek çağrısı üzerine Sanatçı Murat Kekilli, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti.

Ünlü Sanatçı Murat Kekilli Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluştu ADÜ ve Aydın birleşti miniklerin yüzü güldü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ’ın onkoloji hastalarına destek çağrısı üzerine Sanatçı Murat Kekilli, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’ni ziyaret etti.
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnsanı Yardım Vakfı (iHH), Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliği ile düzenlenen organizasyona Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, hastane yönetimi, İHH Dernek Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Gençlik Kolları Aydın Başkanı Halil İbrahim Akbaş, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Onkoloji hastalarına destek ve moral vermek amacıyla başlattığı projeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ve projenin oluşmasını sağlayan Gürsel Nur Dağ, “Kendim de kanser tedavisi gördüğüm için bu süreci çok iyi biliyorum, bu kampanyayı başlatırken amacım tedavi gören çocukların hastanede iyi vakit geçirmelerini sağlayacak hediyelerin toplanmasıydı. Ben bu kampanyanın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Allah izin verirse bu kampanyayı ömür boyu devam ettireceğim. Kampanyaya destek olan başta Murat Kekilli ve İnsanı Yardım Vakfı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz” dedi.

“İyi ki tedavimizi ADÜ’de olduk”
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden memnuniyetini dile getiren Gürsel Nur Dağ’ın halası Alev Dağ, “Biz aslında Denizliliyiz fakat Gürsel Nur’un tedavisini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdik. İyi ki de ADÜ’yü seçmişiz. Çünkü tüm hekimlerimiz ve personel ilgi ve fedakarlıklarıyla asla bizi yalnız hissettirmediler. Tedavi sürecinde emek veren tüm hekimlerimize ve personelimize teşekkür ederim” dedi.
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde yatan çocuklara hastalıkla ilgili verdikleri mücadele sürecinde moral vermek motivasyon oluşturmak amacıyla bir arada olduklarını belirten Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Bu etkinliğin oluşmasına sebep olan sevgili kızımız Gürsel Nur Dağ’ı tebrik etmek istiyorum. Bu güzel etkinlikte gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetten dolayı bizlerle beraber olan kıymetli sanatçımız Murat Kekilli’ye de ADÜ adına teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki amacımız evlatlarımızın moral motivasyonunu yükseltirken, bu hastalığın erken tanı ve teşhis süreçleri ile ilgili kamuoyu oluşturmak” diye konuşarak kampanya hakkında bilgi verdi.

“Çocuklar için hediyeni al gel”
Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ’ın paylaştığı video üzerine harekete geçtiklerini söyleyen İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gençlik Kolları İl Başkanı Halil İbrahim Akbaş, Murat Kekilli’nin kampanyaya verdiği desteğin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti. Videoda Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için ‘Hediyeni al gel’ sloganıyla kampanya başlatıldığını ifade eden Akbaş, Aydınlılara seslendi ve “Hediyelerinizi alıp buraya gelin. Bu kampanyaya destek olun. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme şahit olun” sözleriyleherkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

“Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim”
İyi niyetin hakim olduğu bir proje içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Murat Kekilli, “Bir sosyal medya paylaşımı ile başlayıp çığ gibi büyüyen bir etkinliğin içindeyiz.Burada olamayan fakat kampanyaya destek olmak isteyen yüzlerce dostumuz var.Sadece hediyeler değil, sevgi ve yardımlaşma dolu yürekleriyle de burada olan herkese teşekkür ediyorum. Dilerim ki Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde başlayan bu etkinlik, hastalarımız üzerinde pozitif etki oluşturur. İnşallah bu etkinlik Türkiye’de bir kamuoyu yaratarakdiğer hastanelerde de gerçekleşir” diye konuştu.

Murat Kekilli Aldemir’i ziyaret etti
Hastane ziyaretinin ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret eden Murat Kekilli ve İHH temsilcileri, projeyi sahiplendikleri için Aldemir’e ve üniversite yönetimine teşekkür ettiler. Murat Kekilli, ADÜ’de karşılaştıkları ilgiden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, kampanya süresince kendilerini yalnız bırakmadıkları ve kampanyaya ön ayak oldukları için Rektörümüz nezdinde tüm üniversite camiasını tebrik etti.
Üniversite kent bütünleşmesini öncelik olarak gördüklerini bu amaçla birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz insanı değerlerimizin ışığında yol alan bir yönetimiz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücükler bizim için her şeyden kıymetli. Allah hepsine sağlık ve sıhhat versin” dedi.
Rektör Aldemir, önümüzdeki günlerde Murat Kekilli’yi hayranlarıyla bir araya getirecek bir konser planladıklarını belirttiği konuşmasını, kampanyaya destek olan Murat Kekilli ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek son verdi.

AYDIN

05 Aralık 2019 Perşembe

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