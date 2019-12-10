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Mobilya ve mermer ihracatçıları mimarlarla güç birliği yapacak 3 M formülü ile mobilya, mermer ve ...

İHA

Türk mobilya ve mermer sektörleri, prestijli projelerde Türk mobilyası ve mermerinin daha fazla yer alması ve Türkiye'nin bu sektörlerden elde ettiği döviz miktarını arttırmak için yapıların hayat bulmasında kilit görev üstlenen mimarlarla güç birliğine gitme kararı aldı.

Mobilya ve mermer ihracatçıları mimarlarla güç birliği yapacak 3 M formülü ile mobilya, mermer ve hizmet ihracatında hedeflere ulaşılacak

Türk mobilya ve mermer sektörleri, prestijli projelerde Türk mobilyası ve mermerinin daha fazla yer alması ve Türkiye’nin bu sektörlerden elde ettiği döviz miktarını arttırmak için yapıların hayat bulmasında kilit görev üstlenen mimarlarla güç birliğine gitme kararı aldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen toplantıda; mobilya ve mermer ihracatçılarıyla, mimarların kooperatifi olan Platformİzmim bünyesindeki mimarlar bir araya geldi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, dış ticaret fazlası veren mobilya ve mermer sektörlerinin ihracatlarını katlayarak büyüyecek potansiyele sahip olduklarını, inşaat projelerinde kullanılacak malzemelerin seçiminde mimarların kilit role sahip olduklarını o nedenle mimarlarla işbirliğine ağırlık vermeyi planladıklarını kaydetti.

“270 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay istiyoruz”
Mobilya ve mermer sektörlerinin dünya genelinde yıllık 270 milyar dolarlık ihracat rakamına sahip olduğuna ve bu rakamın her yıl arttığına dikkati çeken Yağcı; “İzmir merkezli mimarlarık kooperatifi Platformİzmim ile mimarlarımızın projelerini çizecekleri ofis, otel, AVM, rezidans, konut projelerinde Türk mobilyalarının ve Türk mermerinin tercih edilmesi için, mimarların portföyünde ve kitaplığında yer almak çok önemli. Bu amaçla İzmirli mimarların kooperatifi Platforİzmim ile başlattığımız işbirliğini Türkiye’de tanınmış mimarlık ofisleriyle ve ihracatta büyüme potansiyelimizin olduğu ülkelerdeki mimarlık ofisleriyle devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Mermerde rezervle uyumlu ihracat hedefleniyor
Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 38’ine Türkiye’nin sahip olduğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracatından yüzde 10 civarında pay aldıklarını, hedeflerinin 2 milyar dolar seviyesindeki doğal taş ihracatını 7 milyar dolara taşımak olduğunu vurguladı.

Doğal taşın katma değerli ihracatı için prestij projelerde yer almasının zorunluluğuna dikkati çeken EMİB Başkanı Kaya, “Tasarıma ağırlık vererek, büyük projelere imza atan mimarların kitaplıklarına girerek Türk doğal taşının ihracat rakamlarını arttırmayı amaçlıyoruz. 2018 yılında İngiltere’ye yönelik düzenlediğimiz ve bünyesinde 350 mimarın çalıştığı Allford Hall Monagham Morris başta büyük mimarlık ofislerini ziyaret ettik. Mimarlarla ortak hareket etmeye devam ederek katma değerli ihracatımızı arttırmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Katma değerli ihracatın formülü kongrede aranacak
Platformİzmim Yönetim Kurulu Başkanı Alp Burkut ise; 2030'lu yıllar ve sonrasının mobilya ve mermer tasarımlarını şekillendirmek ve ülkemizin ihracat imkanlarını arttırmak amacıyla mimarlar, tasarımcılar ve ihracatçılar işbirliğinde tüm fikirlerinin zenginleştirileceği bir kongre planladıklarını, bu kongre ile ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Kongrede ortaya çıkacak fikirler sayesinde dünya genelinde yeni müşterilere ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Burkut, “Hem tasarım ile hizmet ihracatı yaparken, ülkemiz maden ve mobilyalarının uluslararası projelerin şartnamelerinde kullanımında olmasını sağlayacağız. Yani katma değeri birlikte üreterek hep beraber kazanacağız. Bunun için öncelikle fuar ve yarışmalara katılacağız. İkinci aşamada ise müteahhitlik gruplarına ulaşacağız” dedi.

AYDIN

10 Aralık 2019 Salı

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